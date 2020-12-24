Иркутск больше всех в регионе украл электричество в 3 квартале 2020 года – ИЭК

Иркутская электросетевая компания по итогам третьего квартала 2020 года составила антирейтинг территорий Иркутской области, где люди чаще всего воруют электроэнергию. На первом месте – столица Восточной Сибири, здесь местные жители украли энергию на 2,7 миллиона рублей.

На втором – Иркутский район, жители которого украли электроэнергию на 944,7 тысячи рублей, на третьем – Тулунский район – 265,7 тысячи рублей.

«Суммарно ущерб от незаконного подключения потребителей к электросетям превысил 8 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Специалисты электросетевой компании регулярно проводят рейды для поиска самовольных подключений к электрическим сетям, поскольку они могут привести к перегрузам, скачкам напряжения, пожарам и авариям.​

Иркутская электросетевая компания просит горожан анонимно сообщать о незаконных подключениях по телефону доверия 8 (3952) 792-480. За эту информацию организация обещает вознаграждение в размере от 500 до 3 000 рублей.