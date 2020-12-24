Рейтинг безопасности общественных заведений во время COVID-19 запускают в России

Сбер и 2ГИС (входит в экосистему Сбера) запускают проект «Рейтинг безопасности» — первый в России пользовательский рейтинг безопасности общественных заведений с точки зрения борьбы с распространением COVID-19. Он покажет, где лучше всего соблюдаются меры безопасности.

Рейтинг мест будет формироваться на основе отзывов тех посетителей, кто в них побывал. Они смогут оценить выполнение мер безопасности сотрудниками заведений: наличие антисептиков, использование масок, соблюдение социальной дистанции.

Сейчас пользователи могут оценить по параметрам безопасности кафе, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. Постепенно добавятся магазины, фитнес-центры, музеи, театры и другие места, где важно соблюдать меры профилактики коронавируса.

Поставить оценку заведению пользователи смогут в его карточке на 2gis.ru — в форме создания отзыва. А посетители, которые совершили покупку в заведении и оплатили ее картой Сбера, могут получить push-уведомление в СберБанк Онлайн и написать верифицированный отзыв — факт транзакции будет подтверждением, что автор отзыва действительно приобрел товар или услугу.

Компании с высоким рейтингом будут отмечены специальным бейджем «Здесь безопасно» в онлайн-версии 2ГИС. В будущем рейтинг появится и в мобильных приложениях 2ГИС для iOS и Android.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

- C самого начала пандемии коронавируса Сбер разрабатывает и внедряет технологические решения, которые помогают людям в сложившейся ситуации. Наш новый проект создан не для контроля, как соблюдаются или не соблюдаются меры безопасности, а для того, чтобы каждый из нас мог позаботиться о своём здоровье, здоровье своих близких, знакомых и незнакомых людей. Ведь только общими усилиями мы сможем остановить распространение COVID-19. Мы надеемся, что “Рейтинг безопасности” внесёт свой позитивный вклад в эту борьбу

Антон Спиридонов, CTO 2ГИС:

- “Рейтинг безопасности” даёт новый срез информации для выбора лучших мест в городе. Для нас важно, чтобы вся информация в 2ГИС была самой точной и достоверной, поэтому подтверждение оценки пользователя транзакцией в Сбере — ключевой элемент проекта. Благодаря ему мы точно знаем, что человек посещал заведение и может его оценивать. Это первый релиз, в котором публично проявляется синергетический эффект 2ГИС и продуктов Сбера. Впереди у нас ещё много задач, которые принесут пользу аудитории и реализуют потенциал, который невозможно было бы сделать без данных обеих компаний

2ГИС — международная технологическая компания в экосистеме Сбера. Входит в топ-10 самых дорогих компаний в Рунете (Forbes, 2020). Главный продукт — сервис 2ГИС, объединяющий карту, справочник организаций и товаров, а также навигатор для автомобилей и грузовиков. Работает офлайн в мобильных приложениях на Android и iOS и онлайн на 2gis.ru. Охватывает более 600 городов в 11 странах. Активная аудитория 2ГИС превышает 50 млн пользователей в месяц.