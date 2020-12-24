Правительство региона взяло по контроль ситуацию с отравлением шелеховских школьников

В школе №6 Шелехова сегодня не вышло на учебу около 100 человек, трое из них обратились к врачам с симптомами рвоты. Остальные в медицинские учреждения не обращались. Всего в школе обучаются 728 человек. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

В данный момент в школе проводится проверка. На месте работают представители прокуратуры и следственного комитета. Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области начато эпидемиологическое расследование. Организовано обследование образовательного учреждения, в том числе пищеблока, отобраны пробы воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды. В целях локализации эпидемического очага организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.



В министерстве образования пояснили, что ситуация находится на контроле. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.