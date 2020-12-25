В ЖК «Стрижи» кроме детского сада планируют построить школу и сквер

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проверил ход строительства детского сада в жилом комплексе «Стрижи» Иркутского района.

- Посещать его смогут 140 ребят. Сдать в эксплуатацию сад должны через год. Но подрядчик обещает справиться быстрее. Завершить работы планирует летом.



По словам Игоря Кобзева, застройщик "Восток Центр Иркутск" возводит сад за свой счёт. Впоследствии здание будет выкуплено.

- Схема отработанная. Средства на выкуп предусмотрены. Основная часть – 256 миллионов рублей – из федеральной казны. Около 11 миллионов – областные, один миллион – муниципальные, - пояснил глава региона.



Кроме того, губернатор расспросил застройщика о планах по развитию территории. Стало известно, что уже есть соглашение с администрацией Иркутского района о возведении школы на 550 мест. На свои средства застройщик собирается разбить сквер.

- Гулять там смогут не только жильцы этого комплекса. «Стрижи» вплотную примыкают к иркутскому микрорайону Первомайский. Моя позиция неизменна. Важно вести застройку в регионе не абы как. Люди, покупающие жильё, должны знать, где будут получать медпомощь, где станут учиться их дети. Только при таком подходе, решая одни проблемы, мы не будем плодить другие, - подчеркнул Игорь Кобзев.