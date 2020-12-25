Минздрав Иркутской области рассказал о работе больниц и скорых в новогодние праздники

Министерство здравоохранения Иркутской области рассказало на своей странице в Facebook о работе больниц и службы скорой помощи в период новогодних праздников.

Неотложная и экстренная помощь будет работать круглосуточно. Участковые терапевты, педиатры, специалисты лечебно-диагностических, перевязочных и процедурных кабинетов примут пациентов в течение всех январских праздников, кроме первого и седьмого числа.

Вплоть до 31 декабря 2020 года медики примут пациентов в обычном режиме. По аналогичному графику специалисты будут трудиться 2, 4, 5, 6, 8, 9 января 2021 года. 3 и 10 января 2021 года врачи отдежурят с 9:00 до 15:00.

Стоматологическую, акушерско-гинекологическую, психиатрическую, наркологическую, фтизиатрическую, амбулаторную дерматовенерологическую помощь в амбулаторных условиях в период со 2 по 6, с 8 по 10 января 2021 года жители Иркутской области смогут получить с 9:00 до 15:00.