Жителю Приангарья дали 4 года колонии за кражу 10 коров и коня стоимостью 400 тысяч рублей

Баяндаевский районный суд дал 44-летнему местному жителю 4 года лишения свободы в колонии-поселении за кражу 10 коров и коня, стоимость которых – 400 тысяч рублей. Его сообщники – 33-летний и 34-летний жители Иркутска – получили 3 и 4 года условного срока, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что с июля по октябрь 2019 года и в июне 2020-го подсудимые украли животных в деревне Бадагуй.

В суде мужчины признали вину в полном объеме, раскаялись и частично вернули ущерб шестерым потерпевшим.

Приговор пока не вступил в законную силу.