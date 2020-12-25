Мэр Братска подарит детям из интерната пожарную машину и телефон «Холодное Сердце»

Мэр города Братска Иркутской области Сергей Серебренников на своей странице в Facebook рассказал, что поучаствовал в новогодней акции «Елка желаний». Ему попалась открытка, где дети просили подарить им телефон «Холодное Сердце» и другие подарки.

Скриншот из видео со страницы Сергея Серебренникова в Facebook

«В моей открытке Иван попросил у Деда Мороза игрушечную пожарную машину, а девочки Анастасия, Людмила и Марина – наборы аксессуаров для создания причесок и браслетов и интерактивный телефон из мультфильма "Холодное сердце". Дети в письме обещают, что будут вести себя хорошо. Мои сыновья тоже писали такие письма», – сообщил глава города.

По его информации, акция в городе проводится уже несколько лет подряд. Она заключается в том, что ребята из Братского дома-интерната «Росток» пишут свои пожелания Деду Морозу и Снегурочке на открытках, после чего – развешивают на елке. Депутаты Думы города, сотрудники администрации и руководители предприятий разбирают записки и покупают детям подаркам.

Всего в этом году на елке было 39 открыток. В братском интернате сейчас воспитываются 124 ребенка. Подарки передадут детям до Нового года.