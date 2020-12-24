«Ростелеком» провел оптику в сёла Юголок и Балаганка в Иркутской области

«Ростелеком» расширил географию предоставления услуг широкополосного доступа в интернет по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) в Иркутской области. Оптика компании проведена в сёла Юголок и Балаганка Усть-Удинского района. Теперь в этих поселениях, где проживают более 16 000 человек, скорость доступа в интернет составляет до 70 Мбит/с.

GPON при необходимости позволяет обеспечить скорость доступа до 1 Гбит/с, что выше, чем скорость передачи данных по другим технологиям. На базе GPON «Ростелеком» предоставляет все услуги через один кабель с организацией беспроводного доступа внутри квартиры или дома.

«Появление оптики, особенно если речь идет про небольшие населенные пункты, задает более высокие стандарты жизни и новую культуру потребления, — отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — Быстрая пропускная способность оптики дает возможность местным жителям подключать современные цифровые сервисы — “Умный дом” или Wink».

Решение «Умный дом» — это система управляемых датчиков и устройств, которые обеспечивают комфорт и безопасность жилья. Она автоматически распознает изменение обстановки, реагирует на них заданным образом и управляется с помощью мобильного приложения. Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента.

«Мы долго ждали, когда в Балаганке появится оптика, чтобы сразу подключить родственникам интернет и интерактивное телевидение, — говорит абонент «Ростелекома» Виолетта Красноштанова. — Я сама живу в Иркутске и очень беспокоюсь за пожилых родителей, которые не хотят переезжать из деревни ко мне. Сейчас, благодаря оптике, мы стали ежедневно общаться через интернет, и теперь мне спокойнее за них».

Сегодня интернет «Ростелекома» подключен в 159 населенных пунктах Иркутской области, в трети этих поселков доступ во всемирную сеть организован по оптическим сетям связи. Абоненты, перешедшие на оптику, могут комфортно работать с сайтами, мультимедиа, «тяжелым» контентом и интерактивными приложениями. Новые линии значительно расширяют возможности пользователей для дистанционного образования, развития бизнеса, проведения досуга.

Узнать подробности и оставить заявку на подключение услуг можно на www.rt.ru и через контакт-центр по номеру 8 800 1000 800.