SberStream помогает автоматизировать подбор middle и senior разработчиков

Сбер реализовал процесс подбора middle и senior разработчиков по стримам (стрим = компетенция) на основе интеллектуальной HR-cистемы Skillaz. Проект получил название SberStream. Он позволил сократить сроки подбора на 20% и унифицировать оценку hard иsoft skills разработчиков различных профессиональных уровней.

Основная ценность проекта SberStream заключается в том, что в системе Skillaz под каждый стрим разрабатывается уникальная воронка (набор этапов). Например, в процессе отбора мобильного разработчика в Сбере есть три обязательные секции:

· интервью с рекрутером (оценка soft-skills);

· тестирование в игровом формате (квиз);

техническое интервью с сертифицированными экспертами профессионального сообщества по мобильной разработке.

Подбор мобильных разработчиков ведёт отдельная команда рекрутеров. Это позволяет постоянно усиливать техническую экспертизу специалистов по подбору и быть в теме всех основных и специализированных источников поиска, отслеживать тренды на рынке и прокачивать/усиливать нетворкинг в профильных сообществах.

Тестирование переведено в формат квиза не случайно, так как игровая механика не вызывает у кандидатов негативных эмоций, а сложные вопросы воспринимаются гораздо легче, если упакованы в дружелюбный визуал.

Техническое интервью проводят сертифицированные интервьюеры, которые собеседуют кандидатов по стриму на весь банк. После каждого интервью эксперт заполняет чек-лист в системе с подробными результатами.

По итогу всех отборочных этапов по кандидату формируется единый профайл с результатами. Те, кто успешно прошли отбор, попадают в своеобразный «бассейн», из которого их могут забирать команды, в которых есть соответствующие вакансии.

В рамках SberStream все кандидаты по направлению «мобильная разработка» проходят единый набор отборочных этапов, получают один оффер от компании и взаимодействуют лишь с одним рекрутером.

Таким образом, процесс подбора становится максимально эффективным, нанимающие руководители получают всесторонне оцененных кандидатов и им не нужно повторно проводить оценку.

В рамках проекта SberStream уже осуществлялся подбор разработчиков мобильных приложений (IOS и Android). Результаты впечатляющие — за 7,5 месяцев было нанято более 80 сотрудников уровня middle и senior. На данный момент запущен пилот по новой компетенции — Python, а в планах на 2021 год амбициозные задачи — реализовать воронку для подбора Java и JS разработчиков.