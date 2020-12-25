Сбербанк профинансировал крупнейшего экспортера зерна по экспортному аккредитиву

Сбербанк провел первую сделку по подтверждению и дисконтированию экспортного аккредитива с Группой компаний АСТ в рамках крупной поставки зерна в Египет. Компания АСТ, входящая в ТОП-10 крупнейших экспортеров зерна России, получила от банка решение, позволяющее снизить риск непоступления средств по предоставленной клиенту отсрочке платежа и получить выручку досрочно путем дисконтирования экспортного аккредитива.

Евгений Кравченко, старший управляющий директор, директор управления торгового финансирования Сбербанка:

- Сбербанк в очередной раз подтвердил репутацию надёжного партнера для компаний, работающих на международных рынках, приняв участие в крупной поставке зерна в Египет. ГК АСТ является клиентом Сбербанка уже более 15 лет, на постоянной основе работает с нашим банком по экспортным аккредитивам, при этом впервые в своей практике воспользовалась дисконтированием одного из них при поставке зерна объемом более 60 тысяч тонн по иностранному госзаказу. Согласно условиям сделки и по факту получения необходимых документов банк выплатил клиенту сумму выручки досрочно. ГК АСТ получила возможность использовать данные средства для финансирования новых контрактов.

Аккредитив — форма расчета, которая обеспечивает снижение рисков непоставки или неоплаты контрагентами, при этом банки выступают в роли гарантов совершения платежа. Сбербанк при работе с экспортным аккредитивом предлагает также дисконтирование, когда по контракту предусмотрена отсрочка платежа, а деньги поставщику нужны сразу. При получении требуемых аккредитивом документов, банк под лимит риска, установленный на иностранный банк, платит поставщику его выручку без отсрочки с определенным дисконтом. Таким образом клиент банка получает финансирование без одобрения кредитными комитетами, без залогового обеспечения и без долговой нагрузки на свой баланс.