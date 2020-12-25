Сбер и компания Merlion объявили о стратегическом партнёрстве

Сбер и Merlion, крупнейший широкопрофильный дистрибьютор, один из лидеров российского IT-рынка, объявили о стратегическом партнёрстве.

Компании Merlion принадлежат розничные сети «Позитроника» и «Ситилинк», сеть сервисных центров «Сеть компьютерных клиник», производитель компьютеров iRU и ряд других активов. Возможности Merlion будут интегрированы в создающуюся индустрию электронной коммерции Сбера.

Новое партнёрство позволит усилить позиции Сбера в индустрии электронной коммерции и реализовать целый ряд новых возможностей для В2В- и В2С-клиентов и предложить интегрированный бесшовный клиентский опыт благодаря финансовым и технологическим решениям экосистемы Сбера. Merlion также будет активно дистрибуцировать продукты экосистемы Сбера через собственные каналы.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

- Электронная коммерция становится одним из ключевых драйверов развития экосистемы Сбера, поэтому развитие этого направления имеет для нас первостепенное значение. Считаем, что это партнёрство с компанией Merlion, о котором мы уже длительное время вели переговоры, откроет широкий спектр новых возможностей для наших розничных и корпоративных клиентов.

Дмитрий Виноградов, генеральный директор Merlion:

- Merlion накопила значительный и успешный опыт в e-commerce и смежных отраслях. Сотрудничество с экосистемой Сбер откроет новые возможности для клиентов обеих компаний не только с точки зрения более широкого выбора продукции и сервисов, но и развития пользовательского опыта. Мы рады стать стратегическим партнёром экосистемы Сбера и надеемся, что это только начало долгого и взаимовыгодного сотрудничества.

Merlion — один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. Партнёрская сеть насчитывает более 5500 компаний во всех регионах России и странах СНГ.