Банк «Открытие» первым в России запустил пополнение карт через Samsung Pay

Банк «Открытие» первым в России предложил своим клиентам пополнять карты с помощью Samsung Pay. Перевести деньги на карту «Открытия» без комиссии можно с карты Mastercard любого другого банка, добавленной в Samsung Pay. Деньги зачислятся на счет мгновенно.

Для отправки денег не нужно вводить одноразовый SMS-код, как это требуется при обычном переводе с карты на карту. Достаточно подтверждения отпечатком пальца или PIN-кодом от приложения Samsung Pay.

Максимальная сумма одного перевода — 600 000 рублей. За один день можно перевести не более 1,5 млн рублей, за месяц — до 3 млн. Услуга доступна в мобильном приложении «Открытия» на Android на устройствах, которые поддерживают Samsung Pay. Чтобы воспользоваться ей, нужно обновить приложение «Открытия» до последней версии — 2.41.

«Мы рады, что наши клиенты первыми в России смогут оценить удобство нового сервиса, — говорит Александр Пятигорский, вице-президент, директор департамента Digital банка «Открытие». — Операционная система Android установлена более чем у половины пользователей нашего мобильного приложения, и значительная часть этих людей отдает предпочтение гаджетам Samsung. Уверен, что новый способ пополнения карт будет пользоваться большой популярностью у наших клиентов».

Как пополнить карту через Samsung Pay