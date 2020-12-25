Клиенты Россельхозбанка смогут летать Победой на 20% дешевле

Стартовала совместная акция Россельхозбанка, платежной системы JCB и авиакомпании «Победа» «Скидка 20% на Победу с картой JCB». В период действия специального предложения держатели карт JCB Россельхозбанка смогут приобретать авиабилеты на все направления полетов авиаперевозчика в любые доступные даты с 20-процентной скидкой.

Акция продлится до 20 апреля 2021 года включительно. Чтобы воспользоваться предложением клиентам банка необходимо будет перейти на сайт Победы, при оформлении билетов ввести промокод JCB2020 и оплатить бронь картой JCB Россельхозбанка. Скидка будет применяться к базовым и пакетным тарифам авиакомпании максимум на 5 транзакций по каждой карте JCB банка в период проведения акции.

«Несмотря на ограничения, мы видим, что у россиян сохранился интерес к поездкам и путешествиям. Уверены, что предложенная Россельхозбанком совместно с партнерами акция на перелеты внутри страны и отдельные международные направления поможет россиянам спланировать свой отдых. Особенно это актуально в преддверии новогодних праздников, когда многие планируют путешествия - ради впечатлений или встречи со своими родными и друзьями», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Подробная информация об условиях проведения акции размещена на сайте РСХБ и авиакомпании «Победа».