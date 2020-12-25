Россельхозбанк повышает процентную ставку по вкладу «Доходный»

В рамках акции «Отличное предложение» можно открыть вклад «Доходный» по повышенной ставке до 4,4% годовых. Также срок действия акции продлен до 15 января 2021 года.

В период проведения акции клиенты РСХБ могут открыть вклад «Доходный» на срок от 3 до 13 месяцев, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальная сумма вклада – 10 тыс. рублей. Оформить вклад можно как в любом отделении Банка, так и с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк».

«В преддверии праздников мы продлили срок действия акции «Отличное предложение» и улучшили ее условия - клиенты Россельхозбанка смогут открыть вклад «Доходный» по ставке до 4,4% годовых. Мы рады, что предложение востребовано у наших клиентов: за время проведения акции открыто более 40 тыс. вкладов», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить на сайте, а также в отделениях и в мобильном приложении Россельхозбанка.