Доля китайских брендов на вторичном авторынке Иркутской области в 2020 году растет

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах на вторичном авторынке и выяснили, какую долю рынка занимают автомобили китайских брендов.

Согласно результатам исследования, в III квартале доля автомобилей китайских марок в продажах на вторичном авторынке в Иркутской области составила 0,51%, а в IV квартале выросла до 0,86%. Рост доли китайских брендов на вторичном авторынке в регионе наблюдается и по сравнению с прошлым годом: в IV квартале 2020 года – на 0,23 процентных пунктов в сравнении с 2019 годом.

Доля «китайцев» в продажах демонстрирует аналогичную положительную динамику и в масштабах страны. По России в целом в III квартале доля автомобилей китайских марок в продажах на вторичном авторынке составила 1,89%, а в IV квартале выросла до 2,02%. При этом в IV квартале по сравнению заметен рост и по сравнению с прошлым годом – на 0,14 процентных пунктов.

Как отмечают эксперты Авито Авто, увеличение доли «китайцев» на вторичном авторынке отчасти объясняется их сравнительно низкой ценой. По данным Авито Авто, средняя стоимость[1] автомобилей китайских брендов в России в IV квартале 2020 года составляет 240 000 рублей. Это на 20% меньше средней стоимости автомобилей на вторичном авторынке в целом.

Топ-5 популярных китайских автомобильных брендов на вторичном авторынке Приангарья

Первое место в рейтинге наиболее востребованных на вторичном авторынке Иркутской области китайских брендов занимает LIFAN, средняя стоимость автомобилей этой марки с пробегом в регионе составляет в IV квартале 2020 года – 400 000 рублей. На второй позиции в рейтинге – Chery, средняя стоимость автомобилей бренда в регионе –333 000 рублей. Третье место по доле продаж занимает Great Wall, автомобили этой марки на вторичном авторынке стоят в среднем 505 000 рублей. Четвертая строчка – у автомобилей BYD со средней ценой 85 000 рублей. Замыкает пятерку лидеров вторичного рынка среди китайских брендов Geely.

Топ-5 наиболее популярных брендов китайских автомобилей на вторичном авторынке, Иркутская область, IV квартал 2020 г.

Бренд Доля в продажах в регионе (от всех подержанных автомобилей китайских брендов) Средняя цена (руб.) LIFAN 32,8% 400 000 Chery 27,6% 333 000 Great Wall 24,1% 505 000 BYD 3,4% 85 000 Geely 3,4% 775 000

[1] Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.