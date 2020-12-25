«Свадьба на Байкале»: создание бренда обсудили на форуме «Время отдыхать на Байкале!»

На площадке Агентства инвестиционного развития Иркутской области федеральные и региональное спикеры представили площадки для проведения свадьбы и возможности организации торжества. Модератором секции по событийному туризму выступила генеральный директор Агентства инвестразвития Яна Шевченко. О своем опыте также рассказала Дарья Булавина, фотограф, «невеста» свадьбы в стиле сериала «Игра Престолов», которая прошла на Байкале в начале этого года.

Яна Шевченко, генеральный директор Агентства инвестразвития .

«Я уже давно влюбилась в лед Байкала и поэтому мы с мужем решили здесь повторить нашу церемонию. Все гости вдохновились этим чудесным озером, его волшебным пейзажем. Мы обязательно вернемся и устроим что-нибудь новое на Байкале. И надеюсь, что к этому времени мобильный интернет там станет лучше. Для меня, как для блогера хорошая связь имеет большое значение», – поделилась Дарья Булавина.

Об истории проведения свадебных церемоний на Байкале и статистики регистрации браков рассказал руководитель службы записи актов гражданского состояния Иркутской области Валерий Митусов. Один из первых в современной истории международных браков на Байкале был заключен на Ольхоне в 2009 году. Пожениться там решили представители Швеции и Франции. Также на берегах озера обменялись клятвами жители Бразилии и Японии. В 2019 году только в Листвянке зарегистрировано более 180 браков. За 8 месяцев 2020 – более 50, это в условиях пандемии, когда служба фактически 2 месяца не работала. Свадьбы на Байкале проводят в основном жители региона, но были пары из Латвии, Италии, также из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Владивостока. Сейчас представители ЗАГСа работают в Листвянке, Байкальске, Еланцах.

Тему разработки бренда «Свадьба на Байкале» продолжили представители ЦАВСа. Они совместно с Агентством по туризму и ЗАГСом создали пакетный продукт. Он включает в себя церемонию бракосочетания на различных площадках, свадебное торжество и экскурсионно – познавательный и развлекательный сегмент. Программы поделили по стилям церемонии. Классический: традиционная свадьба на озере Байкал. Зимой на прозрачном льду, летом — на кораблях и других водных локациях. Приключенческий: свадьба на воздушном шаре или на Кругобайкальской железной дороге. Исторические и этно: свадебная церемония в княжеской усадьбе Волконских, свадьба в старорусском стиле в Тальцах или в национальном бурятском стиле. Экстремальный: свадьба на известном горнолыжном курорте «Гора Соболиная». Также отобрали самые красивые, романтичные фотозоны от Иркутского Ботанического сада, Колеса Обозрения до сказочной рекреационной зоны отдыха Теплые озера на Снежной.

Экспертом секции выступила директор по развитию федерального журнала Wedding Инна Снижко. После презентации местных туроператов и представителей ивент-компаний, московский спикер констатировала, что на федеральном уровне об иркутских площадках и возможностях почти никто не знает. Инна Снижко посоветовала продвигаться на всероссийском уровне и пригласила поучаствовать в конкурсе на лучшие места для проведения свадеб в журнале Wedding.

Местные спикеры тоже выразили свои пожелания. Это разработка плана по улучшению инфраструктуры на берегах Байкала (с привлечением собственников инфраструктурных объектов). А также раскрутка брендового турпродукта «Свадьба на Байкале» в том числе с привлечением известных блогеров.