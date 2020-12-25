Дальнейшую индивидуализацию ОСАГО поддерживают 77% водителей

Большинство российских водителей поддерживает индивидуализацию ОСАГО и формирование индивидуальных тарифов, ставшее возможным благодаря изменениям в законе об ОСАГО, вступившим в силу 24 августа 2020 года. Также больше половины респондентов уже заметили снижение стоимости полиса, и еще 2/3 опрошенных ожидают это в будущем. Об этом говорят результаты социологического исследования «Изучение влияния реформы ОСАГО на автовладельцев», проведенного российским исследовательским холдингом «Ромир».

Больше половины опрошенных (51%) знают о внесении поправок в закон об ОСАГО летом 2020 года, причем наиболее информированы представители младшей (68%) и старшей (62%) возрастных групп. По мнению респондентов, особого внимания заслуживают следующие нововведения – взаимосвязь стоимости полиса и нарушений ПДД (25%), индивидуализация тарифов (15%), новые тарифы и изменение стоимости полиса (12%).

Как оказалось, чем старше автомобилисты, тем меньше они знают о принципах формирования тарифов. Осведомленность показывают 22% автомобилистов, в основном это молодежь 18-24 лет (36%). Руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов связывает такую позицию с нежеланием определенных граждан вникать в суть и заведомо предвзятым отношением к принципам формирования тарифов в ОСАГО.

«Они не знают и не хотят знать, от чего на самом деле зависит стоимость полиса, предпочитая сплетни и домыслы, циркулирующие в информационном пространстве. Молодёжь более активна в части поиска информации и является заинтересованной стороной в реформе ОСАГО. Ведь молодые водители, согласно традиционной модели тарифообразования, считаются одной из самых рискованных категорий, и стоимость ОСАГО для них, соответственно, также очень высока. Введение индивидуального тарифообразования поможет тем молодым водителям, которые ездят достаточно аккуратно, получить более низкие тарифы. Особенно, если страховщики вместе со статистическими методами оценки риска, будут использовать инструменты риск-мониторинга, в первую очередь телематику», - уточнил Андрей Крупнов.

Большинство опрошенных автомобилистов (59%) позитивно относятся к реформе ОСАГО. Ещё треть респондентов транслируют нейтральную оценку (32%). Более половины автомобилистов (56%) поддерживают формирование индивидуальной стоимости ОСАГО страховщиками на основе новых тарифных факторов, включая социально-демографические и иные индивидуальные критерии водителей. Нейтральной позиции касательно появления у страховщиков нового инструмента придерживаются 31% респондентов.

46% опрошенных устраивают абсолютно все нововведения, которые повлекла со собой реформа ОСАГО. Если говорить об основных преимуществах, следующих за принятием реформы, то большинство граждан отмечают снижение стоимости полисов (51%). Повышение безопасности на дорогах и индивидуальный подход страховщиков к каждому страхователю особенно важны для 7% и 5% респондентов соответственно.

«Традиционно самыми заметными нововведениями в ОСАГО являются изменения в части тарифообразования. Сегодня водители, которые ездят аккуратно и создают низкий уровень риска, наконец-то перестают доплачивать за тех, кто провоцирует аварийные ситуации на дороге. При этом реформа ОСАГО создала условия не просто для более точной оценки уровней риска отдельных автомобилистов, но и для снижения риска. Любой водитель предпочтёт самой быстрой и полной выплате за ущерб, который понесла в аварии его машина, отсутствию этой самой аварии и всех, связанных с ней хлопот. Индивидуальное тарифообразование мотивирует ездить аккуратнее, чтобы попасть в группу наименьшего риска и покупать ОСАГО дешевле. В масштабах рынка это приводит к общему повышению культуры вождения и снижению аварийности», - уверен Андрей Крупнов.

Большинство опрошенных (66%) уверены, что благодаря индивидуализации стоимость их следующего полиса уменьшится. В среднем ожидается снижение на 1250 рублей. Изменения стоимости полиса не ожидают 23% водителей, а увеличения из-за неаккуратного вождения и имеющихся ДТП боятся 10% опрошенных.

Стоимость ОСАГО при покупке соответствует ожиданиям 70% респондентов. Для 26% опрошенных тариф оказался выше ожидаемого, в основном из-за получения штрафов и попадания в ДТП. Водители отмечают понижение цены с увеличением стажа вождения, отсутствием штрафов и низкой аварийностью. В случае роста стоимости ОСАГО страхователи будут перед покупкой изучать цены полисов на специализированных сайтах (41%), менять страховую компанию (37%), приобретать Е-ОСАГО (27%) и покупать полис на маркетплейсах (19%), а также тщательнее соблюдать ПДД (18%).

«Хотя для разговоров о глобальных изменениях стоимости полисов благодаря реформе ОСАГО прошло слишком мало времени, некий положительный результат уже наблюдается и результаты исследования его подтверждают. Положительные отзывы и ожидания автолюбителей в первую очередь связанны со снижением цены полисов. Когда система заработает в более полном объеме и понижение тарифов будет ощутимее и процент доверия станет еще выше», - пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто. - «Введение новых тарифных факторов стало хорошим заделом для изменения отношения водителей к ОСАГО в будущем. Люди видят, как обязательная гражданка становится человечней. Сегодня граждане выдают большой аванс меняющейся системе. Задача страховщиков №1 – не растерять их доверие. Каждый должен чувствовать, что страховая компания стоит к нему лицом, предлагает хорошие условия и формирует справедливую стоимость полиса, гарантирует поддержку при возникновении страхового случая».

Информационный проект «ОСАГО: общественная экспертиза» отмечает, что большинство респондентов (77%) позитивно оценивают перспективы дальнейшей индивидуализации ОСАГО и формирование индивидуальных тарифов. В рамках социологического исследования проведено 1 100 интервью с представителями целевой аудитории – российскими автовладельцами в возрасте от 18 лет.