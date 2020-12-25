На месте бывшего стадиона «Пионер» в Иркутске планируют построить спортивный объект

Власти Иркутска должны до 1 февраля 2021 года решить, какой спортивный объект будет на месте бывшего стадиона «Пионер». Такой срок поставил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, встретившись с представителями администрации и Думы города Иркутска и инициативной группы иркутян. Встреча проходила на территории бывшего стадиона на пересечении улиц Седова и 4-я Советская.

Глава региона принял решение лично посетить пустырь, на котором когда-то был стадион, 17 ноября во время прямого эфира в социальных сетях. Группа жителей областного центра записали видеообращение к Губернатору. В нем рассказали, что район активно застраивается жилыми домами. В 2015 году у администрации Иркутска был план построить на месте стадиона «Пионер» спортивный объект. Но, по имеющейся у людей информации, в 2019 году земля была передана под многоэтажную жилую застройку. Инициативная группа объявила, что выступает за восстановление стадиона.

Во время прямого эфира Игорь Кобзев вышел на связь с мэром Иркутска Русланом Болотовым. Он рассказал, что по поводу этого земельного участка было много предложений по его использованию, в том числе под строительство детского сада. Однако теперь эта территория планируется под размещение спортивного объекта.

На встрече, которая состоялась непосредственно на пустующем участке, встал вопрос о том, какой именно спортивный объект здесь необходим. Жители выступают за открытую плоскостную площадку, поскольку крытый ФОК не даст возможности попасть в него в любое время.

– До 1 февраля проводите с жителями консультации и принимайте решение. Если вы договоритесь о том, что надо входить в федеральное финансирование, значит, будем включаться в повестку и работать дальше. Мне край до 1 августа нужно подать заявку, чтобы мы могли попасть в соответствующую государственную программу на 2022 год, – резюмировал Игорь Кобзев.