64% россиян будут откладывать деньги в следующем году

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, планируют ли жители России делать денежные накопления в 2021 году. В опросе приняли участие более 3000 респондентов из всех регионов страны.

В 2020 году денежные накопления делали только 28% опрошенных. Более половины респондентов (52%) в этом году откладывали до 10% доходов. Четверть жителей России (26%) смогли накапливать до 20% от зарплаты, 14% — до 50%, а 8% опрошенных отметили, что откладывали более 50% доходов.

40% респондентов указали, что хотели бы откладывать до 10% доходов ежемесячно. Почти столько же опрошенных (37%) хотели бы накапливать до 20% доходов. 15% участников исследования будут копить до 50% доходов, а 8% — более 50%.

35% жителей России планируют делать накопления, чтобы застраховать себя от непредвиденных финансовых трудностей, связанных с увольнением или задержкой зарплаты (множественный выбор). Четверть опрошенных будут создавать финансовую подушку на случай форс-мажорных обстоятельств, например, болезней. 15% участников исследования отметили, что будут копить деньги на покупку квартиры или дачи. 13% планируют откладывать деньги на отпуск, 12% — на ремонт, а 10% — на покупку автомобиля. 8% жителей России будут делать накопления на оплату собственного образования, а 6% — на оплату образования для детей. 4% опрошенных начнут откладывать деньги на пенсию, 3% — на покупку бытовой техники, 2% — на приобретение смартфонов и гаджетов. По 1% респондентов рассчитывают накопить на свадьбу или рождение ребенка.