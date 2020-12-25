В 2020 году в Иркутской области количество многоквартирных домов, где завершён капремонт, увеличилось на 60 процентов

Анализ хода реализации Региональной программы капитальных ремонтов многоквартирных домов (МКД) за 2018, 2019 и 2020 годы свидетельствует о хорошей положительной динамике. В текущем году уже завершен капитальный ремонт 1072 домов из 1410 запланированных. Это означает, что отремонтированных домов стало на 60 % больше, чем сделано за весь 2019 год, и на 74 % больше – чем за весь 2018 год. Об этом сообщили в региональном Фонде капитального ремонта МКД.

При этом количество МКД, подлежащих ремонту в 2020 году, выросло почти в два раза. В рамках исполнения региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы в 2020 году перед Фондом поставлена задача выполнить капитальный ремонт 1410 многоквартирных домов, в том числе по плану 2018 года – 322 дома, по плану 2019 года – 392 дома и по плану 2020 года 696 домов.

– По состоянию на 22 декабря завершен капитальный ремонт 1072 домов из 1410 запланированных. Это составляет 76 % запланированного, – сообщила заместитель генерального директора Фонда по организации взаимодействия с собственниками помещений, органами государственной власти и организациями Валерия Кошечкина.

Темпы проведения капремонта в 2020 году значительно выше. На начало декабря в текущем году завершен капитальный ремонт 946 домов, на аналогичную дату 2018 года – 131 дом, 2019 года – 153 МКД. По словам Валерии Кошечкиной, исполнение обязательств 2020 года было затруднено большим объемом незавершенных планов прошлых лет – тогда капремонт не был проведен в 714 домах. Незавершённые ремонты будут закончены в течение первого квартала 2021 года.

Сегодня Фонд проводит работу по организации исполнения краткосрочного плана на 2021 год, проект которого насчитывает 1067 МКД. Специалисты уже провели обследование всех домов, определены сметные стоимости работ, по 346 домам объявлены аукционы, договоры подряда заключены в отношении 173 домов.

По распоряжению генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Вадима Лысова, специалисты регионального оператора ведут работу по плану 2022 года. Из запланированных 569 домов обследованы 335, сметная стоимость работ определена по 104 многоквартирному дому.

Справочно:

В Иркутской области самая большая региональная программа по количеству многоквартирных домов среди субъектов Сибирского федерального округа – 14417 МКД. На 2 месте – Красноярский край (14245), на 3 месте – Кемеровская область (14032), на 4 месте – Новосибирская область (12935 домов).

По показателю «Количество домов, в которых завершен ремонт на 1 ноября 2020 года» Иркутская область на 1 месте (665 домов), на 2 месте – Красноярский край (446), на 3 месте – Кемеровской область (426).