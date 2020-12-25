Учащиеся Шелеховской школы находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Напомним, 24 декабря, 117 учащихся 1-11 классов Шелеховской школы №6 жаловались на тошноту и рвоту. В Шелеховскую районную больницу за медицинской помощью с подозрением на острую кишечную инфекцию обратились 22 ребенка, из них 20 детей находятся на амбулаторном лечении, 2 госпитализированы (у одного ребенка аппендицит). Остальных детей врачи посмотрели на дому, по согласию родителей у части школьников были взяты мазки на анализы.

- Сегодня обход детей продолжается, педиатры расписывают лечение. Параллельно в школе эпидемиологическое расследование проводит Роспотребнадзор. У сотрудников пищеблока школы взяли анализы. Ситуация находится под контролем главы региона Игоря Кобзева, - отметила министр образования Иркутской области Елена Апанович.