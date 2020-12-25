«Байкал-Энергия» приняла участие в акции En+ Group «Стань Дедом Морозом»

Игроки команды «Байкал-Энергия» приняли участие в благотворительной акции «Стань Дедом Морозом!», которую уже восьмой год проводит компания En+ Group. В рамках акции хоккеисты поздравили воспитанников санаторного детского дома №2 г. Иркутска с наступающим Новым годом и провели для них мастер-класс.

Хоккеисты команды «Байкал-Энергия» принимают участие в благотворительной акции «Стань Дедом Морозом!» уже во второй раз. В этом году игроки Суперлиги закупили для ребят из детского дома №2 спортивный инвентарь, детские игрушки, сладкие подарки и мандарины. Также спортсмены подарили детям неотъемлемый атрибут своей экипировки - хоккейную клюшку с автографами, именно с ней Николай Иващенко выходил на лед в победных матчах XXIX Чемпионата России.

Помимо этого, хоккеисты команды-дубля «Байкал-Энергия»-2 провели для ребят мастер-класс на льду и пообщались с ними по теме здорового образа жизни. В свою очередь воспитанники детского дома рассказали о своих спортивных достижениях и успехах в уходящем году. В конце встречи хоккеисты поздравили ребят с наступающим Новым годом и пожелали удачи в своих начинаниях.

Мы с радостью согласились принять участие в акции. Хочется привнести в уходящий год что-то доброе, теплое и светлое. Новый год – это особенной праздник, когда каждый ребенок верит и ждет чуда. Поэтому мы подошли к участию в акции с особым вниманием, игроки с удовольствием побывали в роли Деда Мороза. Уверен, что это станет для нас доброй традицией, - подчеркивает главный тренер команды Суперлиги «Байкал-Энергия» Евгений Хвалько.

По возвращению команды Суперлиги из Хабаровска, где они проведут последний мачт 2020 года с командой «СКА-Нефтяник», хоккеисты еще раз примут участие в акции «Стань Дедом Морозом» и посетят с подарками второе подшефное учреждение – Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Ленинского района г. Иркутска.