План развития иркутского ипподрома представили на градостроительном комитете

План сохранения и развития иркутского ипподрома был представлен на президиуме градостроительного совета при губернаторе Иркутской области 15 декабря 2020 г. Эскизный проект реконструкции презентовало ООО «Прибайкалье» (входит в EN+ Group), которое на протяжении последних лет оказывает всестороннюю поддержку ипподрому.

- Группа компаний En+ в рамках корпоративной социальной ответственности занимается сохранением и развитием общественно значимых объектов на территориях своего присутствия. В зоне нашего внимания три года назад появился ипподром. Компания уделила много сил спасению ипподрома: погасила основную кредиторскую задолженность, выплатила налоги, провела реструктуризацию долгов, что позволило ипподрому выжить. Кроме того, мы профинансировали эскизный проект реконструкции этого спортивного объекта, - рассказала генеральный директор ООО «Прибайкалье» Евгения Пуляевская.

Реконструкция предполагает создание многофункционального спортивно-развлекательного центра регионального значения, который будет включать несколько беговых дорожек, центральную трибуну на 2000 мест, крытый манеж, конюшни. Авторы эскизного проекта также предусмотрели современную инфраструктуру для объекта: многоуровневую парковку, гостиницу со встроенной конюшней и ветеринарную клинику. На обновленном ипподроме можно будет проводить соревнования областного и международного уровней круглый год в комфортных условиях.

- Часть города, в которой расположен ипподром, сейчас обделена общественными пространствами. Обновленный ипподром мог бы существенно улучшить ситуацию, стать точкой притяжения горожан, которые, согласно нашему исследованию, единодушно поддерживают развитие объекта, - отметил автор проекта, архитектор Сергей Демков. По его словам, благодаря многофункциональности ипподрома, там можно будет проводить не только скачки, но и велогонки, соревнования по бегу, лыжному спринту и другим видам спорта.

Реконструкции ипподрома планируется придать статус регионального инвестиционного проекта. С таким предложением выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после того, как в октябре посетил ипподром. С министерством экономического развития уже начата проработка механизма реализации включения ипподрома в список региональных инвестпроектов и участия областного правительства в развитии спортивного комплекса. Однако, как отметили участники президиума градостроительного совета, перед этим ипподром предстоит передать на конкурсе из федеральной собственности инвестору с обязательством сохранить профиль объекта и инвестировать в его развитие.