Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления шелеховских школьников

Следственным отделом по Шелеховскому району СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, с 24 декабря по настоящее время с признаками отравления за медицинской помощью обратились 22 учащихся школы №6, из них двое находятся в больнице, остальные проходят лечение амбулаторно.

В настоящее время следователи СК России допрашивают работников кухни, изучается документация. Расследование уголовного дела продолжается.

В министерстве образования региона сообщили, что 24 декабря, 117 учащихся 1-11 классов Шелеховской школы №6 жаловались на тошноту и рвоту. В Шелеховскую районную больницу за медицинской помощью с подозрением на острую кишечную инфекцию обратились 22 ребенка, из них 20 детей находятся на амбулаторном лечении, 2 госпитализированы (у одного ребенка аппендицит).

По словам министра образования Иркутской области Елены Апанович, ситуация находится под контролем главы региона Игоря Кобзева.