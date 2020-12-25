В Иркутске после капремонта открыли спорткомплекс «Авиатор»

Спорткомплекс «Авиатор» открыт для массового катания, в этом году там завершили второй этап капитального ремонта спортивного поля. Стадион с рабочим визитом посетил мэр Иркутска Руслан Болотов.

– «Авиатор» – это крупный спортивный комплекс, отвечающий всем современным требованиям. Здесь созданы необходимые условия для проведения профессиональных тренировок по футболу и хоккею, – отметил глава города. – Полностью завершены работы по реконструкции всего спортивного комплекса. В этом году закончили капитальный ремонт стадиона. Здесь установили трибуны, обустроили яму для прыжков, отремонтировали ограждение, провели благоустройство территории, сделали качественное освещение. Не только по периметру всего стадиона, но и установили так называемые световые мачты. Это то, чего не хватало «Авиатору». Теперь здесь можно проводить не только полноценные тренировки. Но, наряду с этим, организовывать спортивные мероприятия общегородского уровня.

Руслан Болотов осмотрел ледовое поле спортивного комплекса. Сейчас на безвозмездной основе на стадионе занимаются около двухсот воспитанников спортивной школы «Центр развития спорта» города Иркутска. В том числе юношеская команда по хоккею с мячом, которая не раз занимала призовые места на всероссийских соревнованиях. После основных тренировок стадион открыт для массового катания: с 20.00 и до 22.00 в будние дни, и с 17.00 до 22.00 в выходные. Вход для посетителей – бесплатный.