Детсады Иркутска будут работать в субботу, 26 декабря

Суббота, 26 декабря, в детских садах Иркутска будет рабочим днем. 31 декабря – выходной для дошкольных учреждений. Об этом сообщили в департаменте образования администрации города.

– Указом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 26 декабря установлен как рабочий день, а 31 декабря – выходным. В соответствии с этим был утвержден режим работы дошкольных образовательных учреждений, – отметил начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин. – Так как родители 26 декабря выйдут на работу, в этот день необходимо обеспечить и деятельность образовательных учреждений, прежде всего, всех детских садов.