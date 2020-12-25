Новости

Детсады Иркутска будут работать в субботу, 26 декабря

Суббота, 26 декабря, в детских садах Иркутска будет рабочим днем. 31 декабря – выходной для дошкольных учреждений. Об этом сообщили в департаменте образования администрации города.

– Указом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 26 декабря установлен как рабочий день, а 31 декабря – выходным. В соответствии с этим был утвержден режим работы дошкольных образовательных учреждений, – отметил начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин. –  Так как родители 26 декабря выйдут на работу, в этот день необходимо обеспечить и деятельность образовательных учреждений, прежде всего, всех детских садов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании