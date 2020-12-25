По информации из деловых кругов, новый пакет санкций, введенный Минторгом США против 45 российских и 58 китайских предприятий, работающих в сфере высоких технологий, приведёт к тяжёлым последствиям для целого спектра американских проектов. Прежде всего это касается авиакосмической промышленности. На это прямым текстом указал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, заявивший, что «батут заработал». Российская Федерация, возможно, свернёт программы сотрудничества с американской стороной, включая как NASA, так и частные корпорации типа SpaceX и Boeing, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- Американцы действительно сильно зависят от поставок российского титана, таких поставщиков всего несколько на мировом рынке. Вместе с тем, США никогда не делает то, что им невыгодно. Санкции санкциями, но Америка по-прежнему планирует получать из России нефть и титан. А американские инвестиционные фонды — зарабатывать на российских ОФЗ и акциях российских компаний. В том числе на акциях корпорации «ВСМПО-АВИСМА» (VSMO) — интерес со стороны западных инвестиционных фондов был здесь еще 20 лет назад до перехода на единую акцию.

Другое дело, что Россия действительно может ввести контрсанкции, в том числе эмбарго на поставки титана. И эта история для США будет очень болезненной. Ясно, что американцы это держат в голове, но, думаю, они полагают, что россияне не захотят терять рынок сбыта. Внешнюю политику России определяет Кремль. Владимир Путин всегда учитывает возможные потери российских компаний – налоги, дивиденды, рабочие места. Поэтому, вероятно, что пока американская сторона может спать спокойно.

Россия может также прекратить экспорт золота, что будет очень чувствительно для Запада. Однако здесь тоже не все так однозначно. Вероятно, цена на золото будет падать на фоне ухода риска из-за вакцинации и снятия ограничений. Покупка нефти и продажа золота – сейчас лучший выбор. Непонятно, зачем России терять деньги?

Вместе с тем прекращение работы генконсульств США в Екатеринбурге и Владивостоке, вероятно, может в ближайшее время привести к зеркальному закрытию российских генконсульств в Хьюстоне и Нью-Йорке. Данный шаг наряду с демонстративными испытаниями новых систем вооружений свидетельствует об очередном повышении ставок в отношениях между Россией и США. Вопрос в том, какой выбор сделает Джо Байден. Ждать осталось недолго.