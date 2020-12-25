«Алмаз» отказался от консультационных услуг для привлечения инвестиций в развитие аэропорта Иркутска

Соответствующее письмо за подписью генерального директора ООО «Алмаз» поступило в министерство экономического развития Иркутской области. В письме говорится, что компания выиграла конкурс и была признана победителем. Но «в ходе изучения технической документации «Международного Аэропорта Иркутск», были выявлены сведения и данные, требующие дополнительных специальных познаний для приведения в соответствие с конкурсной документацией закупки, что может создать риски для выполнения контракта со стороны ООО «Алмаз», так как данный контракт является социально важным для Иркутской области». Чтобы не ставить под угрозу выполнение социально важного проекта, в целях минимизации рисков, компанией принято решение об отказе от подписания контракта.



Напомним, в середине ноября минэкономразвития Иркутской области объявило открытый конкурс. Его победитель должен за восемь месяцев разработать стратегию привлечения инвестиций в развитие авиационного узла Иркутска, а также технико-экономическое обоснование для его ремонта и реконструкции. Заявки на участие в конкурсе подали четыре московские компании и ООО «Алмаз» из Иркутска. Последняя стала победителем, больше чем в три раза уронив начальную цену контракта. Как позже выяснилось, победитель занимается торговлей бытовыми товарами, и эти торги по аэропорту являются единственными, в которых фирма принимала участие за все время работы.