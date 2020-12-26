Альфа-Банк запустил сервис переводов от компаний на карты физлиц

Альфа-Банк запустил сервис целевых переводов от компаний на карты физлиц любых банков. Средства перечисляются по номеру карты. Для физических лиц услуга бесплатна, а для компаний она дешевле эквайринга.

В первую очередь, сервис удобен автодилерам — им одобрены увеличенные лимиты. Так, группа «Авилон» уже использует его при выкупе у физлиц автомобилей с пробегом. Кроме того, сервис позволяет устранить кассовые разрывы. Покупателю и продавцу больше не нужно спорить: «утром — деньги, вечером — стулья» или наоборот. Средства приходят моментально. А значит, обе стороны уверены в безопасности сделки.

«Сервис помогает компаниям привлечь клиентов за счет прозрачных, безопасных и удобных расчетов», — отметил директор по работе с корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов. «Мы уже успели оценить возможности сервиса Альфа-Банка. Клиенты оперативно получают деньги на свои карты любых банков РФ. Сервис не только ускоряет сделки, но и способствует снижению наших операционных издержек», — прокомментировал директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.