В Байкалкредобанке проходит персональная выставка картин Марии Быковой

В Байкалкредобанке по адресу:Иркутск,Ленина,18, походит персональная выставка Марии Быковой "Сибирский пейзаж". Она организована в рамках авторского проекта «Территория солнца», посвященного юбилейным датам Иркутска (с 2016г. по 2021г.).

Быкова Мария Александровна является Членом всесоюзной творческой общественной организации "Союз художников России", преподаватель кафедры монументально декоративной живописи и дизайна им. В.Г. Смагина национального исследовательского иркутского государственного технического университета. Участник международных, всероссийских, региональных, областных и городских выставок. Лауреат премии Губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства.

Работы Марии находятся в частых коллекциях России, Кореи, Китая, в собрании иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва.

В экспозициях, которых представлены работы, выполненные в технике масляной пастели на городском пленэре, а так же на Байкале, Аршане.