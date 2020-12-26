Больше чудес, чем обычно: ВТБ представил новогоднюю рекламную кампанию

На федеральных телеканалах стартовала имиджевая новогодняя кампания банка ВТБ. В этом году её авторы обещают еще больше чудес и волшебства, чем обычно.

Уже несколько лет подряд банк выпускает к новому году специальную праздничную кампанию. С прошлого года ее полноправными участниками стали представители «Команды ВТБ» — единой коммуникационной концепции банка.

Год назад участники «Команды ВТБ» выступили в роли помощников Деда Мороза. У каждого было свое задание и история. Двое из них — Сергей Бурунов и Михаил Пореченков — снова вернулись к своим «новогодним» обязанностям.

Уходящий год был непростым. По замыслу кампании для восстановления баланса добра и чудес в мире Дед Мороз открывает Волшебную школу. Герои прошлогодних роликов воспитывают здесь новое поколение Дедов Морозов и Снегурочек. О том, как проходит обучение, можно узнать из первого ролика, который уже транслируют в эфире федеральных телеканалов.

Среди учеников Светлана Ходченкова, Милош Бикович, Семен Слепаков. О том, как пройдут их выпускные экзамены, зрители, безусловно, узнают, но уже после наступления Нового года. В том, что у них все получится, сомневаться не приходится, но какие именно задания им предстоит выполнить, авторы роликов держат в секрете. Две оставшиеся истории появятся в эфире в новогоднюю ночь после боя курантов.

Состав творческой группы

Банк ВТБ (ПАО)

Лариса Пономарева, руководитель департамента маркетинга и рекламы.

Елена Стерлигова, руководитель службы разработки креативных материалов.

Светлана Пантюкова, ведущий менеджер отдела разработки креативных материалов.

VMLY&R (агентство)

Григорий Акатов, Creative group head.

Константин Токарев, Creative group head.

Анна Хрекова, Client Services Director.

Алиса Борисова, Account Superviser.

Евгений Машинистов, Head of TV Production.

Кинокомпания НЕБО

Резо Гигинеишвили, режиссёр.

Овез Нарлиев, второй режиссер.

Семён Капш и Давид Гулордава, продюсеры.

Максим Осадчий, оператор-постановщик.

Федор Савельев, художник постановщик.

Сабина Джалалова, художник по костюмам.

Игорь Бойко, художник по гриму.

Иван Баранов и Александр Носков, сценаристы.