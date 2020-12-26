ВТБ в четыре раза ускорил ввод технологичных продуктов для клиентов

В рамках реализации трансформации на цифровой основе ВТБ в 2020 году в четыре раза ускорил вывод новых технологических продуктов для клиентов, трудозатраты при этом снизились в четыре раза. На фоне ускорения ввода технологических продуктов клиенты все чаще используют цифровые сервисы ВТБ, в частности, количество пользователей ВТБ Онлайн выросло почти на 30%, доля поданных через цифровые каналы заявок на ипотеку выросла в 4 раза — до 20%.

Такие результаты были достигнуты в том числе благодаря реализуемому в рамках долгосрочной стратегии ВТБ новому формату организации работы над технологическими продуктами и модернизации существующих и внедрению инновационных ИТ-платформ. В частности, в 2020 году ВТБ разработал первую в России микросервисную платформу автоматизации каналов взаимодействия с клиентами, на которой уже был внедрен новый ВТБ Онлайн.

«В 2020 году мы перешли на новую модель ИТ-производства и внедрили передовую инфраструктуру, это дало впечатляющие результаты: сокращение времени вывода новых продуктов и сервисов в четыре раза. Мы создали более 1100 команд разработки, в состав которых входят представители разных подразделений банка. Слаженная работа команд позволяет достичь поставленных в долгосрочной стратегии банка целей. В том числе, мы первыми в России внедрили микросервисную платформу автоматизации всех каналов взаимодействия с клиентами, чтобы делать сервисы более чем удобными и доступными. Клиенты уже ощутили перемены: согласно статистике, наши цифровые сервисы становятся все более популярными», — пояснил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

ВТБ с 2019 года ускоряет цифровизацию, проводит технологическую трансформацию в рамках реализации стратегии банка, одной из основных целей которой является 100% доступность финансовых услуг онлайн. В том числе запущены несколько магистральных технологических проектов, которые создают фундамент для достижения данной цели. В частности банк создает и развивает технологическую artificial intelligence-платформу, переходит на новую ИТ-архитектуру, реализует программу масштабной комплексной модернизации центров обработки данных (ЦОДов), строит омниканальную платформу на основе открытых программных интерфейсов (API).