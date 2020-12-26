Банк «Солидарность» принял участие в конференции по инвестиционному сотрудничеству России и порта г.Хайкоу

Банк «Солидарность» принял участие в 1-ой конференции по инвестиционному сотрудничеству России и порта свободной торговли в провинции Хайнань (г.Хайкоу).

Представители деловых кругов России и административный центр Хайнаньского порта свободной торговли провели в режиме онлайн первую видеоконференцию с презентацией взаимного потенциала в области инвестиционного сотрудничества.

Организаторами мероприятия выступили Управление по привлечению иностранных инвестиций г. Хайкоу и Китайская международная инвестиционная корпорация «Хуамин».

В конференции приняли участие начальник отдела торгово-экономического сотрудничества Торгового представительства РФ в КНР Константин Сидоренко, советник по торгово-экономическим вопросам при Посольстве КНР Юй Хунчи, заместитель мэра г. Хайкоу Шэнь Цзибэнь, начальник Управления по привлечению иностранных инвестиций г. Хайкоу Чэнь Лянцзы, исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский, исполнительный директор Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Юлия Капранова, а также около 70 представителей из 40 компаний и организаций РФ.

Мероприятие прошло в формате «Хайкоу – Москва», на нем обсуждались перспективы проведения 1-го Китайского международного потребительского ЭКСПО, которое должно состояться в мае в провинции Хайнань.

В ходе конференции город Хайкоу представил свои возможности, ознакомив российских бизнесменов с преимуществами двустороннего сотрудничества с учетом местной ресурсной базы, преференций, уровня инфраструктурного развития, отраслевой структуры, деловой среды и производственных факторов. Управление международного экономического развития провинции изложило ключевые задачи взаимодействия с РФ в экономической сфере.

В ноябре административный центр о-ва Хайнань создал официальный канал по продвижению инвестиционного сотрудничества с РФ и странами, где русский язык активно используется в повседневном общении. Для усиления взаимодействия в данном направлении Управление по продвижению инвестиционного сотрудничества Хайкоу заключило договоренности с Банком «Солидарность», Русско-азиатским союзом промышленников и предпринимателей, а также с компанией China Huaming International Investment. В соответствии с достигнутыми соглашениями, Банк «Солидарность» и РАСПП проработают вопросы, касающиеся создания их представительств. Они будут содействовать тому, чтобы компании РФ и ряда других государств осваивали инвестиционный потенциал Хайнаньского порта свободной торговли.

Председатель Правления АО КБ «Солидарность» Игорь Чумаковский подчеркнул готовность Банка содействовать развитию г.Хайкоу и о-ва Хайнань в целом: «Российский бизнес обязательно придет в Хайнань и российские предприниматели найдут достойное применение своих капиталов на этом острове и внесут свой вклад в его развитие. Содействие торгово-экономическому сотрудничеству и развитие международного туризма между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой — это одна из наших стратегических и приоритетных задач. Мы ждем того момента, когда оживятся торговые, инвестиционные, туристические связи и мы готовы предложить им свои банковские услуги.»

СПРАВКА

1 июня 2020 г. по личной инициативе Председателя КНР Си Цзиньпина был обнародован генеральный план по развитию порта свободной торговли в провинции Хайнань. Планируется, что через 30 лет он должен стать портом свободной торговли мирового значения, а некий промежуточный итог будет виден уже к 2025 г. Предполагаются установление нулевых таможенных пошлин, низкие налоги на прибыль (15%) и НДФЛ (3%, 5% и 15% в зависимости от дохода), финансовая либерализация и упрощение визового режима, к 2035 г. – свободное трансграничное перемещение капиталов. Согласно статистике, с января по ноябрь 2020 г. власти г. Хайкоу зарегистрировали порядка 530 компаний с иностранным капиталом, инвестировавших в экономику о-ва Хайнань. Таким образом, количество новых участников рынка в городе за 11 месяцев увеличилось на 158% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.