«Открытие Private Banking» провело для клиентов творческую встречу с Чулпан Хаматовой

«Открытие Private Banking» и ИД «Коммерсантъ» в режиме online провели очередную встречу в рамках проекта «Art of Life». Ее гостьей стала актриса театра и кино, известный общественный деятель, учредитель благотворительного фонда «Подари жизнь»" Чулпан Хаматова.

В ходе public talk Чулпан Хаматова рассказала о том, как пережила локдаун, как еще больше стала ценить роль творчества, о работе фонда «Подари жизнь», о том, почему семья остается для нее важнейшей частью ее жизни, о своих музыкальных предпочтениях, высоко оценив менеджерские таланты модного российского рэпера, блогера и шоумена Моргенштерна, об отношении к новой этике и феминизму.

В рамках уже ставших традиционными встреч клуба «Art of Life», который организует «Открытие Private Banking», состоятельные клиенты банка «Открытие» и их близкие встречаются со знаменитыми и талантливыми людьми и экспертами из разных сфер экономики, культуры и социальной жизни.