Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 лучших банковских рекламных роликов десятилетия

ИА «БанкИнформСервис» выбрало 10 самых лучших рекламных видеороликов банков за прошедшее десятилетие. Второе место в рейтинге было присуждено рекламному видео Банка УРАЛСИБ «В своем доме можно всё. Дети», посвященному ипотечному кредитованию.

Ролик являлся частью рекламной кампании ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ «В своем доме можно все», прошедшей в 2017 году. Всего в рамках кампании были разработаны четыре видеоролика, в которых обыгрывались различные непростые ситуации из жизни молодой пары в съемной квартире. Роль хозяйки квартиры исполнила известная актриса театра и кино Юлия Сулес.

Рекламная кампания «В своем доме можно все» стала победителем ХII Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS 2018 в номинации «Креатив года». Проект Банка УРАЛСИБ был признан лучшей рекламной кампанией.