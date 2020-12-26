В Банке Фридом Финанс сообщили, с 25.12.2020 г. вступают в силу изменения в редакции тарифов:
— Тарифы расчётно-кассового обслуживания юридических лиц, физических лиц — индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в российских рублях и в иностранной валюте;
— Тарифы обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках пакета услуг "Интернет-экварйинг"
Новые редакции тарифов размещены в соответствующих разделах с 18.12.2020 г.
Новости
Банк Фридом Финанс: c 25 декабря меняются тарифы обслуживания юридических лиц
В Банке Фридом Финанс сообщили, с 25.12.2020 г. вступают в силу изменения в редакции тарифов:
/ Сибирское Информационное Агентство /
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