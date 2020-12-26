За покупки по картам «Мир» в онлайн-магазине Panasonic клиентам Примсоцбанка вернётся 20% кэшбэка

В канун Нового года Примсоцбанк дарит приятные бонусы своим клиентам. За покупки с 1 по 31 декабря 2020 года в онлайн-магазине Panasonic всем держателям карт «Мир» придёт кэшбэк 20%.



Для участия в акции необходимо:



- Зарегистрируйте вашу карту «Мир» на сайте https://privetmir.ru/register или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кэшбэк»;

- Оплачивайте покупки картой «Мир» в официальном интернет-магазине Panasonic на сайте https://eplaza.panasonic.ru;

- Получайте кэшбэк 20% за любые покупки;

- Максимальная сумма кэшбэка составляет 10 000 рублей на одну карту «Мир» в месяц.



Кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. С условиями и сроками доставки товаров вы можете ознакомиться на сайте официального интернет-магазина Panasonic по адресу https://eplaza.panasonic.ru. Подробности о проведении акции вы можете узнать на сайте ПриветМир.



Организатор акции — ООО "Панасоник Рус" ОГРН: 1047796709510 Юридический адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г, этаж/помещение антресоль 1 этажа/10.