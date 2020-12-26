Россельхозбанк создаст всероссийскую базу фермерских хозяйств

В начале 2021 года более 50 тысяч фермерских хозяйств России планируется зарегистрировать в экосистеме Своё фермерство, которую Россельхозбанк запустил в этом году для поддержки АПК. В ближайшем будущем на этой платформе должна быть создана единая база фермерских хозяйств страны.

Такое поручение Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов дал директорам региональных филиалов банка на оперативном совещании. Региональная сеть РСХБ покрывает 82 субъекта РФ, по размерам занимает третье место среди отечественных кредитных учреждений.

«Поддержка фермеров и малого агробизнеса – это ключевое направление работы Россельхозбанка. Поэтому задача наших филиалов - провести настройку экосистемы Своё фермерство» в каждом регионе, изучить индивидуальные потребности клиентов и учесть их при планировании бизнеса. Для этого необходимо привлечь на свою сторону не только фермерские сообщества, но и региональные власти, бизнес-объединения, отраслевые союзы, сделать их нашими союзниками. Это отвечает как банковским интересам, так и общегосударственным», - заявил Борис Листов, напомнив, что Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о важности фермерского движения для развития всей страны.

Своё фермерство - это цифровые решения и сервисы, которые позволяют фермерским хозяйствам бесплатно автоматизировать решение многих ежедневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. В рамках экосистемы предприниматели могут закупать семена, удобрения, корма, брать в лизинг сельхозтехнику, в режиме 24 на 7 консультироваться с ветеринаром, а также получить целый набор бизнес-сервисов: онлайн-бухгалтерию, конструктор документов, юридическую помощь, помощь по открытию своего магазина. Отдельный раздел посвящён подбору персонала для сельхозпредприятий. Сейчас в нем отражены более 5 тыс. вакансий.

В рамках экосистемы работает Wiki-лавка Своё родное, которая позволяет фермерам решить проблему сбыта с помощью онлайн-торговли. Вскоре появятся новые разделы - по автоматической подаче заявок на поставку продукции в торговые сети, логистике, а также услугам сельского туризма.

Экосистема Своё фермерство стала победителем престижного международного конкурса инноваций Gartner Eye on Innovation Award в номинации «Финансовые сервисы 2020». Это пока единственный проект из России, победивший в финале премии за все время ее существования. Россельхозбанк обошел таких конкурентов, как Deutsche Bank, французскую страховую группу AXA и другие известные бренды.

Запуск экосистемы Своё фермерство» стал частью большой программы цифровой трансформации банка, которая является ключевой целью Стратегии развития Россельхозбанка до 2025 года. Ее реализация позволит РСХБ сохранить лидирующие позиции в кредитовании сельского хозяйства и сезонных работ, нарастить клиентскую базу на 25% и доходы банковской группы на 50%.