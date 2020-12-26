Россельхозбанк продлил действие специального предложения по потребительским кредитам, приуроченного к юбилею Банка

Россельхозбанк продлевает действие специального предложения по потребительским кредитам «Кредит Юбилейный» до 1 февраля 2021 года, а также снижает минимальную ставку для зарплатных и «надежных» клиентов Банка.

Теперь в рамках специального предложения ставки по потребительскому кредиту составляют от 5,7% годовых. Кредит можно оформить на сумму до 5 млн рублей в зависимости от цели кредитования и категории клиента. Кредит выдается на срок до 7 лет.

«В преддверии Нового года мы улучшили условия нашего «юбилейного» предложения, приуроченного к 20-летию Россельхозбанка: получить потребительский кредит по специальным процентным ставкам наши клиенты смогут до февраля следующего года. При этом для зарплатных и «надежных» клиентов Банка действует еще более привлекательная ставка по кредиту», - сообщает Руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Заявку на кредит можно подать на официальном сайте Банка в сети Интернет, через Интернет-Банк или Мобильный банк клиента, а также в любом офисе Россельхозбанка.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.