Сельская ипотека Россельхозбанка признана лучшим социальным проектом

Россельхозбанк получил премию RETAIL FINANCE AWARDS 2020 в номинации «Лучший социальный проект» за реализацию программы льготной сельской ипотеки. Премия учреждена авторитетным аналитическим журналом «The Retail Finance» и вручается ежегодно за достижения в развитии финансового рынка в России.
На текущий момент Россельхозбанк выдал порядка 70 млрд рублей льготной сельской ипотеки по всей стране. Это позволило улучшить жилищные условия уже около 36 тысячам россиян. По статистике РСХБ, 45% кредитов, оформленных по программе сельской ипотеки, выданы молодым людям в возрасте до 35 лет. По выдачам сельской ипотеки лидируют Башкортостан, Ленинградская область, Новосибирская область, Татарстан, Удмуртия.
«Для нас большая честь стать победителем в одной из основных номинаций премии RETAIL FINANCE AWARDS. Мы рады, что организаторы конкурса высоко оценили вклад Россельхозбанка в реализацию программы сельской ипотеки и отметили социальную значимость инициативы. Банк как основной участник программы «Комплексного развития сельских территорий» отмечает большой интерес к приобретению жилья в сельских территориях. При этом программа востребована как среди жителей сельской местности, так и горожан», - прокомментировала Руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.
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Программа «Комплексное развитие сельских территорий» позволяет приобрести жилье загородом или земельный участок для строительства на нем жилого дома по специальной ставке от 1,9% годовых. Программа сельской ипотеки уникальна тем, что решает комплекс стратегически важных социальных задач по улучшению жилищных условий сельского населения, повышению инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, повышению уровня занятости сельского населения и сохранения доли сельского населения на уровне 1/4 от общей численности населения России, повышению доли благоустроенных домовладений.
Премия RETAIL FINANCE AWARDS была учреждена в 2007 году аналитическим журналом «The Retail Finance» с целью отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, а также привлечь внимание профессионального сообщества к достижениям в области развития финансового ретейла.