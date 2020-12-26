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Солид Банк сообщил режим работы в предпраздничные и праздничные дни 2020-2021 года

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АО «Солид Банк» сообщил режим работы в предпраздничные и праздничные дни:

  • 31 декабря 2020 – до 13:00
  • 1-10 января 2021 г. – выходные дни.
  • С 11 января обслуживание производится по стандартному режиму работы.

Информация для ЮЛ и ИП:

  • Документы, направленные 31.12.2020 по системе ДБО (iBank2), обрабатываются до 13:00.
  • Документы, направленные после 13:00 будут обработаны 11.01.2021 

Заемщикам:

Если дата планового платежа по кредиту приходится на 31 число, просим вас посетить офис до 13:00 или внести платеж заблаговременно.

Вы также можете осуществить платеж онлайн:

- через интернет-банк,

- онлайн с главной страницы сайта в совместном с "Золотая Корона" сервисе.

 


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