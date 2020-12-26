Солид Банк сообщил режим работы в предпраздничные и праздничные дни 2020-2021 года

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26 декабря 2020
АО «Солид Банк» сообщил режим работы в предпраздничные и праздничные дни:
- 31 декабря 2020 – до 13:00
- 1-10 января 2021 г. – выходные дни.
- С 11 января обслуживание производится по стандартному режиму работы.
Информация для ЮЛ и ИП:
- Документы, направленные 31.12.2020 по системе ДБО (iBank2), обрабатываются до 13:00.
- Документы, направленные после 13:00 будут обработаны 11.01.2021
Заемщикам:
Если дата планового платежа по кредиту приходится на 31 число, просим вас посетить офис до 13:00 или внести платеж заблаговременно.
Вы также можете осуществить платеж онлайн:
- через интернет-банк,
- онлайн с главной страницы сайта в совместном с "Золотая Корона" сервисе.