Солид Банк сообщил режим работы в предпраздничные и праздничные дни 2020-2021 года

АО «Солид Банк» сообщил режим работы в предпраздничные и праздничные дни:

31 декабря 2020 – до 13:00

1-10 января 2021 г. – выходные дни.

С 11 января обслуживание производится по стандартному режиму работы.

Информация для ЮЛ и ИП:

Документы, направленные 31.12.2020 по системе ДБО (iBank2), обрабатываются до 13:00.

Документы, направленные после 13:00 будут обработаны 11.01.2021

Заемщикам:

Если дата планового платежа по кредиту приходится на 31 число, просим вас посетить офис до 13:00 или внести платеж заблаговременно.

Вы также можете осуществить платеж онлайн:

- через интернет-банк,

- онлайн с главной страницы сайта в совместном с "Золотая Корона" сервисе.