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В Приангарье в 2021 году увеличится финансирование нацпроекта «Сохранение лесов» до 315 млн рублей

Общая сумма, которую получит Приангарье на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», составит 315,7 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве лесного комплекса региона.

В частности, на мероприятия по лесовосстановлению будет выделено 46,7 млн рублей. На приобретение лесопожарной техники и оборудования – 235,5 млн рублей и на приобретение лесохохяйственной техники – 33,5 млн рублей.

В 2020 году общий объем финансирования проекта составил 205 млн рублей. На эти средства была обновлена лесопожарная и лесохозяйственная техника, которая распределена по территориям, а также выполнено восстановление лесов на площади 145,2 тыс. га.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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