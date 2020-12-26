Возвращаясь к теме деноминации

Тема деноминации громко выстрелила летом уходящего года. С тех пор принципиально ничего не изменилось. То есть она не потеряла актуальности до сих пор. Даже стала более актуальной.

На фоне мягкой политики ФРС и выхода экономики из рецессии в будущем году, вакцинация должна сделать свое дело, доллар США будет дешеветь против большинства основных мировых валют. Выход из рецессии будет означать рост спроса на нефть. Самое время переходить к политике умеренно сильного рубля. Деноминация придаст уважение к национальной валюте. С этим у современного российского рубля проблемы, как в России, так и в СНГ.

Пора вернуть копейку. Коэффициент один к 100 напрашивается сам собой. За доллар США и евро рынок будет давать 60-90 копеек. Один современный рубль – одна копейка. Инфляции, которая может быть вызвана округлением, бояться не стоит.

Очень важный вопрос, кто должен быть изображен на новых деньгах? В истории России было немало уважаемых и великих людей. От Владимира Крестителя до Петра Столыпина. Этот вопрос должно решить интернет-голосование. Мое мнение, на главных купюрах должен быть представлен главный российский реформатор император Александр Второй Освободитель. Именно он дал старт рыночной, капиталистической модернизации России. И, конечно, Александр Невский – фигура в российской истории особенная. Он не только защитник Отечества, но и символ единения всех народов России, тюрок и славян.

Я думаю, Банк России мог бы не так резко снижать ключевую ставку. Доля услуг в ВВП России меньше, чем во многих развитых экономиках. А значит, экономика России более устойчива к ограничениям, вызванным COVID-19. Депозитные ставки упали ниже инфляции, граждане начали массово забирать деньги со своих счетов, покупая акции, недвижимость, инвестиционные монеты и т.д. При инфляции 4-5%, ключевая ставка должна находиться на уровне 6-8%. Вкладчики должны иметь возможность получать доходность выше инфляции на 1-2%.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»