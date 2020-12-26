Глава Приангарья назвал предварительную причину массового отравления детей в Шелехове

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в сообщении на своей странице в Instagram назвал предварительную причину массового отравления воспитанников школы №6 в Шелехове.

«По предварительным данным, дети поели плохо проваренную курицу. Точная причина плохого самочувствия школьников и виновные в этом обязательно будут установлены», – написал глава региона.

По информации Кобзева, сейчас врачи осматривают всех детей, пожаловавшихся на недомогание, на дому.

Напомним, инцидент произошел 24 декабря. Тогда 117 детей не пришли на занятия в школу, семь учеников обратились за помощью к врачам. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.