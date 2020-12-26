Минздрав Иркутской области открыл 9 кабинетов для вакцинации от COVID-19 в регионе

Министерсто здравоохранения Иркутской области сообщило об открытии девяти кабинетов в регионе для вакцинации от коронавируса, пишет пресс-служба регправительства.

«Дополнительно мы открыли прививочные кабинеты в Усть-Куте, Усть-Илимске и Иркутске. Таким образом, сегодня у нас девять прививочных пунктов в восьми муниципалитетах», – говорится в сообщении.

В настоящее время прививки ставят медикам и учителям. Эти мероприятия продолжатся в праздничные дни, чтобы не прерывать процесс вакцинации.

Всего на сегодняшний день Приангарье получило 2,7 тысячи доз вакцины. Новая партия препаратов поступит в область в январе.