Цех по производству джема и варенья стоимостью 30 млн рублей открыли в Тулуне

Правительство Иркутской области сообщило об открытии в Тулуне цеха по производству джема, варенья и замороженных ягод из местного сырья. Стоимость инвестпроекта – 30 миллионов рублей.

Помог открыть предприятие Фонд развития моногородов, который выдал ООО «Кедр» беспроцентный заем на покупку блочно-модульной котельной, участка и трех зданий.

«Планируется, что новый цех позволит выпускать до 2 тонн варенья и джемов и более 3 тонн замороженных ягод в месяц. Также компании удалось увеличить объемы переработки кедрового ореха до 13 тонн в месяц, 40% от этого количества будет отправляться на экспорт», – говорится в сообщении.

Напомним, ООО «Кедр» стало первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Тулун». Это предприятие относится к категории «малый и средний бизнес».