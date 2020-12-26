Эксперты: Самый возрастной ипотечный кредитор России живет в Иркутске, ему – 75 лет

Аналитики провели исследование и выяснили, где живут самые возрастные ипотечные кредиторы России по итогам 2020 года. Оказалось, что старший из них находится в Иркутске, ему – 75 лет, пишет ТАСС.

Мужчина взял кредит на квартиру в новостройке в 3,5 миллиона рублей на 3 года.

На втором месте списка – 74-летняя женщина из Ямало-Ненецкого автономного округа, которая оформила ипотеку в 1,4 миллиона рублей на покупку квартиры в новостройке в Кемерово на два года.

На третьем месте – две пенсионерки в возрасте 73 лет из Тюмени и Екатеринбурга. Первая оформила ипотеку на 12 лет без дополнительного дохода на покупку квартиры на вторичном рынке стоимостью 2,3 миллиона рублей, вторая имеет помимо пенсии дополнительный доход, потому купила готовое жилье за 2,2 миллиона рублей в кредит на два года.

По словам экспертов, почти у всех банков есть ипотечные программы для возрастных заемщиков. Некоторые финансовые организации позволяют взять кредит на квартиру людям до 85 лет.