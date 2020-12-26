МЧС Приангарья перевели в режим повышенной готовности из-за морозов до -53 градусов

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило о переводе аварийно-спасательных подразделений в режим повышенной готовности из-за аномальных морозов до – 53 градусов, которые прогнозируют на территории региона.

Министерство просит жителей региона отказаться на период холодов от походов и длительных поездок. При необходимости – запастись теплыми вещами и горячей пищей.

В случае чрезвычайных ситуаций спасатели просят набирать номера 112 или 101.

Напомним, синоптики на период с 27 по 31 декабря в Иркутской передают сильные морозы с минимальными температурами до -43, местами – до -46 градусов, в северных и верхнеленских районах до -50, -53 градусов.

В Иркутске в эти дни прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 8-12 градусов ниже климатической нормы.