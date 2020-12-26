Крупная вспышка коронавируса за последние сутки произошла в Иркутске, заболел 71 человек

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, самая крупная вспышка инфекции в Приангарье за последние сутки произошла в Иркутске – здесь за день заболел 71 человек.
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26 декабря 2020
Из 268 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 71 (всего 14 863),
- в Ангарске – 32 (всего 4 023),
- в Усть-Илимске – 29 (всего 2 040),
- в Братске – 27 (всего 2 669),
- в Черемхово – 22 (всего 787).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 14 863,
- Ангарск – 4 023,
- Братск – 2 669,
- Иркутский район – 2 492,
- Усть-Кутский район – 2 291.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 39,5 тысячи человек.