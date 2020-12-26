Крупная вспышка коронавируса за последние сутки произошла в Иркутске, заболел 71 человек

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, самая крупная вспышка инфекции в Приангарье за последние сутки произошла в Иркутске – здесь за день заболел 71 человек.

Из 268 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 71 (всего 14 863),

в Ангарске – 32 (всего 4 023),

в Усть-Илимске – 29 (всего 2 040),

в Братске – 27 (всего 2 669),

в Черемхово – 22 (всего 787).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 14 863, Ангарск – 4 023, Братск – 2 669, Иркутский район – 2 492, Усть-Кутский район – 2 291.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 39,5 тысячи человек.