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Крупная вспышка коронавируса за последние сутки произошла в Иркутске, заболел 71 человек

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, самая крупная вспышка инфекции в Приангарье за последние сутки произошла в Иркутске – здесь за день заболел 71 человек.

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Из 268 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 71 (всего 14 863),
  • в Ангарске – 32 (всего 4 023),
  • в Усть-Илимске – 29 (всего 2 040),
  • в Братске – 27 (всего 2 669),
  • в Черемхово – 22 (всего 787).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 14 863,
  2. Ангарск – 4 023,
  3. Братск – 2 669,
  4. Иркутский район – 2 492,
  5. Усть-Кутский район – 2 291.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 39,5 тысячи человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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