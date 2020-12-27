Рестораны и бары проверили в Иркутске

В предновогодние дни службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области продолжаются контрольные мероприятия по выявлению и пресечению нарушений ограничений, установленных для предприятий общественного питания указом главы региона № 279-уг в части ограничения времени работы до 23 часов.

Так, в ночь с 25 на 26 декабря сотрудники ведомства совместно с органами охраны правопорядка проверили 12 ресторанов, кафе и баров, расположенных в Правобережном и Октябрьском районах Иркутска.

Ограничение режима работы не соблюдалось только в одном заведении - баре на улице Байкальской. На момент проверки в запрещенное для приема посетителей время в помещении бара находилось более ста гостей. В отношении нарушителя начато административное производство по статье 20.6.1. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Напомним, что штраф за такое нарушение для объектов общественного питания, являющихся юридическими лицами, составляет от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение деятельность организации может быть приостановлена до 90 суток.

Всего с апреля текущего года службой потребительского рынка и лицензирования проверено 4325 объектов потребительского рынка, в том числе 1115 предприятий общественного питания. Нарушения выявлены у 653 субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 181 – в общепите. Проверки ведутся ежедневно.